Muhtarın kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Otomobil sürücüsü muhtar Ersin G., kazanın ardından kayıplara karışırken durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı tespit edilen Özgür D. ise önce Menderes Devlet Hastanesine ardından da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Bülbül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Özgür D.'nin hastanedeki tedavisini sürdüğü ve Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN MUHTAR TUTUKLANDI

Öte yandan kaza anında kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen muhtar, olayın sabahında jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Ersin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

