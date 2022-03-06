Muhtarlar Federasyonundan Albay Yeşilyurt’a plaket

Adıyaman'da Barışın ve Huzurun sağlanması adına il jandarma komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin canla başla mücadele ettiklerini dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "İl jandarma komutanımız kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt Adıyaman'a geldiği günden beri terör ve asayiş konularında başarılı çalışmalar imza atmıştır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığımızın titiz ve kararlı çalışmaları neticesinde ilimizde sıfır terör diyecek seviyeye gelmemiz bizleri mutlu etmiştir. Sayın komutanımız mütevazi kişiliğiyle Adıyaman halkı ile kısa sürede bütünleşmiştir. Her fırsatta derneğimize nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. İlimizde barışın ve huzurun sağlanması adına il jandarma komutanlığımız tarafından terör ve asayiş konularında başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman'da barışın ve huzurun sağlanması adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, şahsına verilen plaketten dolayı Adıyaman muhtarlar federasyonunu başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.