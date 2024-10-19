Muhtarlar gününde, iki muhtar arasındaki arazi kavgasında kan aktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Karacalar mahalle muhtarı M.İ. ve kırsal Duru mahallesi muhtarı A.E. arasındaki arazi anlaşmazlığı 19 Ekim muhtarlar gününde silahlı kavgaya döndü. Aile fertlerinin de karıştığı kavgada, tabanca, pompalı tüfek ve otomatik silahlarda kullanıldı. Bir anda karşılıklı silahlı çatışmaya dönen arazi kavgasında, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve zırhlı jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 41 yaşındaki Veysi Cuban doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır'a sevk edilirken, yaralı 4 kişinin tedavisi ise Silvan Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Jandarma zırhlı araçlarla, hastane ile Duru ve Karacalar mahallesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma olayda kullanılan silahlara incelenmek üzere el koydu.