Muhtarlar Günü’nde kanlı son

Çanakkale'nin Ezine'de bulunan Camikebir Mahallesi Baransel Caddesi'nde bulunan bir aile restoranında 04:00 sıralarında meydana gelen olayda Mecidiyeköy Muhtarı Emin Baynar, arkadaşları olan S.Z, K.Y, İ.B. ve Hasan Umut Durmaz ile birlikte mekanda alkol almaya başladı.
(Muhtar Emin Baynar)
ARAÇ SATIŞINDA SORUN ÇIKMIŞ
Gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre muhtar Baynar ve 27 yaşındaki inşaat işleriyle uğraşan Hasan Umut Durmaz ile bir araç satışından kalan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
YÜZÜNE İKİ EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada alkolünde etkisiyle silahını çeken muhtar Emin Baynar herkesin gözleri önünde yakın mesafeden Hasan Umut Durmaz'ın yüzüne iki el ateş etti. Çevredekiler hemen 112'ye ve polise bilgi verirken yapılan ilk müdahaleye rağmen talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.