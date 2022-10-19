Muhtarlar Günü’nde kanlı son

YÜZÜNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada alkolünde etkisiyle silahını çeken muhtar Emin Baynar herkesin gözleri önünde yakın mesafeden Hasan Umut Durmaz'ın yüzüne iki el ateş etti. Çevredekiler hemen 112'ye ve polise bilgi verirken yapılan ilk müdahaleye rağmen talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.