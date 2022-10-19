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Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:51 Son Güncelleme: 19.10.2022 11:55

Muhtarlar Günü'nde kanlı son

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne bağlı Mecidiye Köyü’nde muhtar Emin Baynar, aynı masada birlikte alkol aldığı gence çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. 27 yaşındaki Hasan Umut Durmaz olay yerinde hayatını kaybederken, muhtar gözaltına alındı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Muhtarlar Günü’nde kanlı son

Çanakkale'nin Ezine'de bulunan Camikebir Mahallesi Baransel Caddesi'nde bulunan bir aile restoranında 04:00 sıralarında meydana gelen olayda Mecidiyeköy Muhtarı Emin Baynar, arkadaşları olan S.Z, K.Y, İ.B. ve Hasan Umut Durmaz ile birlikte mekanda alkol almaya başladı.

(Muhtar Emin Baynar)

ARAÇ SATIŞINDA SORUN ÇIKMIŞ

Gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre muhtar Baynar ve 27 yaşındaki inşaat işleriyle uğraşan Hasan Umut Durmaz ile bir araç satışından kalan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YÜZÜNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada alkolünde etkisiyle silahını çeken muhtar Emin Baynar herkesin gözleri önünde yakın mesafeden Hasan Umut Durmaz'ın yüzüne iki el ateş etti. Çevredekiler hemen 112'ye ve polise bilgi verirken yapılan ilk müdahaleye rağmen talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Muhtar Baynar'ın alkolünde etkisiyle ifade vermekte zorlandığı ortaya çıkarken Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muhtarlar Günü'nde kanlı son
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