Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk dün muhtarlar evinde yaptığı açıklama da HDP ve CHP 'den gelen iddiaların "kesinlikle yalan" olduğunu ifade etti. Aktürk,"19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtar arkadaşımız, Yüce Meclis çatısı altında HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve CHP Milletvekili Özgür Özel'in iftiraları karşı karşıya kalmıştır. Bu iki milletvekilinin çirkin yalanı ile zan altında bırakılmaya çalışılmıştır.