Muhtarlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe kırsal mahallesinde meydana geldi. İki taraf arasında çıkan muhtarlık kavgasında silahlı çatışmada Hilmi Akbulut hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve jandarma ekibi sev edildi. Yaralılar Ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumu ağır olan Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri köyde geniş çaplı soruşturma başlattı.