Trabzon’da mahalle halkı eski muhtar aday olamayınca eşini muhtar seçti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde ilginç bir bayrak değişimi yaşandı. 5 muhtar adayının yarıştığı mahallede muhtarlık seçiminin kazananı tek kadın aday olan Sema Can oldu. Seçimlerde Sema Can 2 bin 850 oy alarak muhtar seçilirken, 2.ci olan diğer aday ise bin 850 oyda kaldı. Eski muhtar Ufuk Can halkın desteğiyle koltuğu eşi Sema Can'a devretti. İlçenin ilk kadın muhtarlarından biri olan Sema Can bayrak değişimi ile muhtarlık koltuğuna oturdu.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Yıldızlı Mahallesi'nin muhtarı olan ve 2 dönem görev yaptıktan sonra geçmişte olan bir dosyasından dolayı görevden alınan Ufuk Can, tekrar aday olamayınca eşi Sema Can'ın muhtar olmasını istedi. Mahalle sakinlerinden destek alan Sema Can, oyların çoğunluğu alarak muhtar oldu. Yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı Yıldızlı mahallesinde muhtar olarak göreve başlayan Sema Can, kısa sürede kadınlara yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Muhtar Sema Can, Yöresel Halk Pazarı'nı hizmete geçirerek mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Önemli bir karar vererek yola çıktığını belirten muhtar Sema Can, " Eşim Ufuk bundan önce iki dönem muhtarlık yaptı. Sonra bir nedenden dolayı muhtarlığı bıraktı. Fakat Yıldızlı mahallemizin halkı Ufuk Can'ı çok sevdi. Başarılarını hep takdir etti. Bu konuda yine bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Ufuk Bey de gelip bana Sema Hanım, Yıldızlı halkı böyle bir öneri getirdi bana "sen ne dersin" dediğinde bir bayan olarak çok düşündüm. Büyük bir mahalle ve sorumluluk çok büyüktü. Sonra dedim ki "daha önce çok şeyleri başardın Sema ,bunu da başarırsın" Bu anlamda böyle bir yola çıktık. Sağ olsun Yıldız halkı sözünü verdiği gibi arkamızda durdu. Bizi yüne muhtarları olarak görmek isteyerek desteklerini esirgemedi. Biz de hakkımız ile bu göreve yine geldik. Özellikle bayanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Bana," size destek verdik" çok memnunuz. Siz yeter ki burada olun, biz her zaman arkanızdayız, destekçiniz olacağız Sema Hanım "diyorlar. Sğ olsunlar. Ben de onlara bir kadın sözü veriyorum. Özellikle kadınlar için daha çok şeyler yapacağım . Bunun ilk basamağını da attım. Mahallemizde kadınlarımıza yönelik halk pazarı oluşturdum. Kadınlarımıza bir iş istihdamı sağlayabilmek için güzel de gidiyor projem. Herkes memnun. İnşallah daha ilerilerde, daha güzel projeler de yapmak istiyoruz. Bu anlamda hep birlikte canla başla çalışacağız. 10 yıl muhtarlık tecrübesi olan eşim de veriyor, sağ olsun . Şimdilik güzel gidiyor" dedi

Yıldızlı halkı sağ olsun gayet sıcakkanlılıkla gelip bana bütün önerilerini söyleyebiliyorlar. Hani kadın olmamdan ötürü de daha rahat muhtarlığa gelebildiklerini, hani bu kadar içimizi size dökebileceğiz diye düşünemiyorduk. Ama seçim günündeki güler yüzlülükleri ve gözlerindeki o mutlulukları, o ışık devam ediyor. Bana," Sema Hanım, biz anladık ki bu yapmacık olarak değil, tim samimiyetinizle mücadele vermek isteyen bir kadınsınız diyerek, her zaman rahat rahat yanınıza geliyoruz" diyorlar. Bazen yol talebinde bulunuyorlar. Park istiyorlar , sosyal alan olarak rahat dolaşabilecekleri bir sahil istiyorlar. Yıldızlı TOKİ bölgemiz sağlık ocağı istiyor. Bu anlamda da her zaman gittik. Görüşmelerimizi de yaptık. İnşallah peşini de bırakmayacağız. Şimdilik böyle talepler var. İlerleyen günlerde daha çok taleple geleceğini düşünüyorum. Çünkü henüz üç aylık bir muhtarız" şeklinde konuştu.

"SORUMLULUK İSTEYEN BİR MESLEK"

Mahalle halkı için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını vurgulayan Sema Can, " Biz üç çocuklu bir aileyiz .Ufuk bey muhtarlığı dönemindeyken evde sorunları oluyordu, bizde ondan destek bekliyorduk ama Ufuk bey hep yoğundu. Ben de tabii işin içinde olmadığım için bunun neden bu kadar yoğun olduğunu imasını sürekli vuruyordum. Ama anladım ki gerçekten insanın kafası çok dolu ve yoğun. Şimdi ona hak veriyorum. Sorumluluk isteyen bir meslek. Mahallelinin bütün sanki sıkıntısı senin sıkıntın oluyor. Birine çözüm buldun diğerini bulamayınca vicdanen üzülüyorum. O yüzden sorumluluk büyük. Bu konuda Ufuk beye hak veriyorum. Ama elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum sonuna kadar da yapacağım" diye konuştu.

"BAYRAĞI BİZDEN DAHA İYİ DE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM"

Yıldızlı Mahallesi'nin eski muhtarı Ufuk Can ise, eşi Sema Can'ın bayrağı daha iyi taşıyacağına inandığını belirterek, "Bizim için çok gurur verici bir olay. 2014 yılında muhtar olduğumuz zaman sağ olsun Yıldızı Mahallesi halkı bizlerden memnun kaldılar. Açık ara farklı bir şekilde kazandık. 2014 yılından 2019 yılına kadar güzel hizmetler yaptık. Bunun neticesinde de karşımıza rakip çıkmadan 2019 yılında tek aday olarak tekrar seçime girdik. 2023 yılının 3. ayına kadar görevimizi yaptık. Geçmişte olan dosyamızdan dolayı bir ceza alarak görevimizden uzaklaştırıldık. Sağ olsun Yıldızlı Mahallesi halkı Sema Hanım'ın da dediği gibi muhtarlığın bizde kalmasını istedi. Biz sizden memnunuz. Sizin ailenize bu işi yapabilecek biri varsa aday gösterin biz yine sizle birlikte olalım, destekleyelim dediler. Bende eşimle konuştum, Sema Hanım'a bu teklifi götürdüm kendine de güveniyordum zaten. Bu işi benden daha iyi yapacağına da inanıyordum. Bayrağı bizden daha iyi de taşıyacağına inanıyorum.