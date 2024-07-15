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Giriş Tarihi: 15.7.2024 10:44 Son Güncelleme: 15.7.2024 11:19

Muhtarlıktan kalma husumet iki can aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda İ.A, 2 kardeşi öldürüp yanlarında bulunan 2 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Muhtarlıktan kalma husumet iki can aldı

Çarşamba ilçesinde aralarında muhtarlık seçimlerinden kalma husumet bulunan kişilerden İ.A, Emre ve Eren Kılıç kardeşleri konuşmak üzere Demirli mahallesine çağırdı. İki kardeş yanlarına G.İ. ve Z.E.T. isimli iki arkadaşlarını alarak Demirli mahallesine gitti.

Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti. Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç kardeşler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Muhtarlıktan kalma husumet iki can aldı
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