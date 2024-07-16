Muhtarlıktan kalma husumet iki can aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda İ.A., 2 kardeşi öldürüp yanlarında bulunan 2 kişiyi de yaraladı. İ.A., aralarında muhtarlık seçimlerinden kalma husumet bulunan Emre ve Eren Kılıç kardeşleri konuşmak üzere Demirli Mahallesi'ne çağırdı. İki kardeş yanlarına G.İ ve Z.E.T. isimli iki arkadaşlarını alarak Demirli Mahallesi'ne gitti. Çıkan tartışmanın ardından İ.A., yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti. Yaralanan Kılıç kardeşler kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T.'nin ise tedavileri sürüyor. İ.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.