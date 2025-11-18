Haberler Yaşam Haberleri MUHTEMEL TÜRKİYE PLAY-OFF RAKİPLERİ: Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım kaçıncı torbada yer alacak, kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Play-Off turu biletini garantileyen A Milli Futbol Takımımız, bugün İspanya ile oynayacağı son grup maçı öncesinde büyük bir avantajı kaptı. Ay-Yıldızlılar, elde ettikleri puan ve sıralama avantajı ile %99 ihtimalle 1. torbada yer alacak. Bu durum, Play-Off yarı finalini evimizde oynama hakkını getirirken, Türkiye muhtemel rakipleri ile takip ediliyor. İşte, kura çekimi tarihi ve beklenen Türkiye play-off rakipleri:

MUHTEMEL TÜRKİYE PLAY-OFF RAKİPLERİ: Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım kaçıncı torbada yer alacak, kura çekimi ne zaman?

A Milli Takımımız, E Grubu'ndaki başarılı performansıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda Play-Off turuna kalmayı garantiledi. Bugün (18 Kasım 2025) lider İspanya ile deplasmanda oynanacak son grup maçı, Türkiye'nin Play-Off'taki seri başı pozisyonunu perçinlemesi açısından önem taşıyor. Play-Off'larda yarı final maçını kendi evimizde oynamanın finallere kalma şansımızı etkilemesi bekleniyor. Bu kritik süreç öncesinde, Türkiye'nin muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşmiş durumda.

TÜRKİYE YÜZDE 99 İHTİMALLE 1. TORBADA!

A Milli Takımımızın elemelerde topladığı puanlar ve genel sıralaması, Ay-Yıldızlılar'ı Play-Off kura çekiminde 1. Torba'ya taşıdı. Bu pozisyonun en büyük avantajı:

Yarı Final Maçını Evde Oynama! Türkiye, 1. torbada yer alması halinde 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak olan Play-Off Yarı Finali maçını kendi sahasında oynama hakkını elde ediyor.

TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye play-off rakipleri üzerinde şimdiden strateji belirlemeye başladı. Olası play-off turu torbaları şöyle:

1. TORBA
TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. TORBA
Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. TORBA
Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA
Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-Off turuna Elemelerden 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım olmak üzere toplam 16 ekip katılacak. Bu 16 takım, dörderli torbalara ayrılacak ve bu tur, iki aşamada gerçekleşecek.

Eşleşmeler, 20 Kasım Perşembe günü belli olacak.

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Takvim
Tur Maçlar Tarih
Grup aşaması 1. Maçlar 11-17 Haziran 2026
2. Maçlar 18-23 Haziran 2026
3. Maçlar 24-27 Haziran 2026
Eleme aşaması Son 32 28 Haziran-3 Temmuz 2026
Son 16 4-7 Temmuz 2026
Çeyrek final 9-11 Temmuz 2026
Yarı final 14-15 Temmuz 2026
Üçüncülük maçı 18 Temmuz 2026
Final 19 Temmuz 2026
