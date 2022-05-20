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Giriş Tarihi: 20.5.2022 12:07 Son Güncelleme: 20.5.2022 12:16

Mühürlü halde çalıştırılan mermer ocağına vatandaşlardan tepki

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Mühürlü halde çalıştırılan mermer ocağına vatandaşlardan tepki

Muğla Yatağan Gökpınar Köyü’ndeki ruhsatsız olduğu halde çalışmalarına devam eden mermer işletmeleri, yöre halkını isyan ettirdi. Köylüler, evlerinin hemen yanında çalışmaların gürültüsünden rahatsız oldu. Yarattığı sarsıntıdan evlerinin duvarları çatladı. Köylüler, “Artık bıktık. Gürültü, sarsıntı istemiyoruz.  Köyümüzde sessizlik istiyoruz. İşletmeler, başka bir yere taşınsın” dedi.

Muğla Yatağan'ın Gökpınar Köyü yerleşim alanı sanayi bölgesine çevrildi. Faaliyet gösteren açık ve yarı açık 5 mermer ocağı, köylüleri isyan ettirdi. Yöre halkı, sabahtan akşama kadar süren gürültüden köylerinde duramadı. İşletmelerin yarattığı sarsıntıdan, evlerinin duvarları çatladı. Ses izolasyonu yapılacak dendi, ancak hiçbir şey yapılmadı. Evlerinin hemen yanında çalışan işletmelerin gürültüsünden ve tozundan rahatsız olan köylüler, durumu ilgili kurumlara bildirdi.

MÜHÜRLÜ OLDUĞU HALDE ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Muğla Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının incelemeleri sonucunda, 3 işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız işletmeler Yatağan Belediyesi tarafından mühürlendi. Ruhsatı iptal edilen firmalar, dur durak bilmeden çalışmalarına devam etti. Sabahtan akşam geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren işletmeler, çıkardığı gürültüden ve tozdan dolayı yöre halkını bıktırdı. Bu duruma çare arayan köylüler, ilgili kurumlara şikayette bulundu ancak bir sonuç alamadı.

KÖYÜMÜZDE GÜRÜLTÜ, SARSINTI İSTEMİYORUZ

Köylerinde sessizlik isteyen yöre halkı, "Sabahtan akşama kadar gürültüden nereye gideceğimizi bilemedik. Sarsıntıdan evlerimizin duvarları çatladı. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. İlgili kurumlara şikayette bulunduk. 3 ruhsatsız işletme mühürlendi. Ancak çalışmalarına yine devam ediyorlar. Yine şikayet ettik. Bir sonuç alamadık. Biz köyümüzde gürültü ve sarsıntı istemiyoruz. Sessizlik istiyoruz " dedi.

BAŞKA BİR YERE TAŞINSIN

İşletmelerin, yaşam alanlarından başka bir yere taşınmasını isteyen köylüler, "Köyümüzde bu işletmeleri istemiyoruz uygun bir yere tahliye edilsinler. Bize ses izolasyonu yapılacak denildi. Hiçbir şey yapılmadı. Çalmadığımız kapı kalmadı. Nereye gittiysek olmuyor. Her gün çalışıyorlar. Biz bu gürültüden bıktık. Bu duyarsızlıktan bıktık. Yolları da işgal ediyorlar. Köylülerle yol yüzünden tartışıyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Kalıcı bir yaptırım istiyoruz. Sabahta akşama kadar çalışıyorlar bizi rahatsız ediyorlar. Ayrıca mühürlü bu işletmeler. Mümkünse sunuda yazalım işletmelerin köyümüzden kaldırılıp uygun bir bölgeye tahliyesini talep edelim burası sanayi bölgesi değil köy yerleşim alanıdır" diye konuştu.

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Mühürlü halde çalıştırılan mermer ocağına vatandaşlardan tepki
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