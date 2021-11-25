Mukaddes’i vurdurtan babası, daha öncede bacaklarından vurdurmakla tehdit etmiş

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 6 Kasım günü meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede çalışan Mukaddes Erensoy yemek yemek için kafeye geldiğini belirten Ayşenur Böcü tarafından bacağından vuruldu.
Olay yerinden kaçan Böcü, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca açtığı ateş sonucu Mustafa Özgenoğlu'nu da (72) bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur Böcü ile onu azmettirdiği belirlenen Ali Erensoy ve Hüseyin Çekiç'i gözaltına aldı. Şüphelilerden Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur Böcü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'SENİ BACAĞINDAN VURDURTURUM MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI'
Olayla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Emniyette 36 suç kaydı olan Ali Erensoy'un eşi ve kızına karşı tehdit ve hakaret suçlarından uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Erensoy'un kızının, boşandığı eşi R.H.'nin yanında kalmasından rahatsız olması nedeniyle genç kıza, 'Annenden uzaklaş, yoksa seni bacaklarından vurdurturum' mesajı attığı, buna benzer tehdit mesajlarını da eski eşi R.H.'ye de gönderdiği öğrenildi. Anne ve kızının polise teslim ettiği bu ses kayıtlarının da dosyaya girdiği belirtildi. Erensoy'un daha öncede kızını kaçırtıp, günlerce işkence yaptırdığı ileri sürüldü.
'KABUL ETMEDİ AMA TELEFONUNDAN İŞ YERİNİN FOTOĞRAFI ÇIKTI'
Ali Erensoy'un ise ifadesinde hakkında tüm iddiaları reddettiği öğrenildi. Kızına ve annesine daha önce tehdit ettiğini, mesajları kendisini attığını kabul eden Erensoy'un vurdurma olayı ile ilgili bir alakasının olmadığını ileri sürdü. Erensoy, "Kızımın eski eşimin yanında kalmasını istemiyordum. Kızımın da annesi gibi yanlış şeyler yapmasını istemedim. Ancak bu vurulma olayı ile benim bir bağlantım yok. Zaten benim onlara karşı uzaklaştırma kararım var" dediği belirtildi. İfadesinde bunları söyleyen Erensoy'un telefonunda kızının ve eşinin çalıştığı kafenin bir gün önce çekilmiş fotoğraflarına rastlanıldığı öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturması sürerken, Ayşenur Böcü'nün de elektronik kelepçe ile denetime tabi tutulduğu kaydedildi.