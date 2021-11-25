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Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:40 Son Güncelleme: 25.11.2021 09:47

Mukaddes’i vurdurtan babası, daha öncede bacaklarından vurdurmakla tehdit etmiş

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Mukaddes’i vurdurtan babası, daha öncede bacaklarından vurdurmakla tehdit etmiş

Konya’da oğluyla tehdit ettiği Ayşenur Böcü’ye (24) 14 yaşındaki kızı Mukaddes’i bacağından vurdurtan Ali Erensoy’un (51) kızına ve eşine karşı uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Erensoy’un ayrıca daha öncede kızına, “Annenin yanından uzaklaş, yoksa seni bacaklarından vurdurturum” yönünde mesajlar attığı öğrenildi. Erensoy’un ifadesinde ise azmettirme olayını kabul etmediği ancak telefonunda kafenin bir gün önce çekilmiş fotoğrafları bulunduğu belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 6 Kasım günü meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede çalışan Mukaddes Erensoy yemek yemek için kafeye geldiğini belirten Ayşenur Böcü tarafından bacağından vuruldu.

Olay yerinden kaçan Böcü, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca açtığı ateş sonucu Mustafa Özgenoğlu'nu da (72) bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur Böcü ile onu azmettirdiği belirlenen Ali Erensoy ve Hüseyin Çekiç'i gözaltına aldı. Şüphelilerden Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur Böcü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'SENİ BACAĞINDAN VURDURTURUM MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI'

Olayla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Emniyette 36 suç kaydı olan Ali Erensoy'un eşi ve kızına karşı tehdit ve hakaret suçlarından uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Erensoy'un kızının, boşandığı eşi R.H.'nin yanında kalmasından rahatsız olması nedeniyle genç kıza, 'Annenden uzaklaş, yoksa seni bacaklarından vurdurturum' mesajı attığı, buna benzer tehdit mesajlarını da eski eşi R.H.'ye de gönderdiği öğrenildi. Anne ve kızının polise teslim ettiği bu ses kayıtlarının da dosyaya girdiği belirtildi. Erensoy'un daha öncede kızını kaçırtıp, günlerce işkence yaptırdığı ileri sürüldü.

'KABUL ETMEDİ AMA TELEFONUNDAN İŞ YERİNİN FOTOĞRAFI ÇIKTI'

Ali Erensoy'un ise ifadesinde hakkında tüm iddiaları reddettiği öğrenildi. Kızına ve annesine daha önce tehdit ettiğini, mesajları kendisini attığını kabul eden Erensoy'un vurdurma olayı ile ilgili bir alakasının olmadığını ileri sürdü. Erensoy, "Kızımın eski eşimin yanında kalmasını istemiyordum. Kızımın da annesi gibi yanlış şeyler yapmasını istemedim. Ancak bu vurulma olayı ile benim bir bağlantım yok. Zaten benim onlara karşı uzaklaştırma kararım var" dediği belirtildi. İfadesinde bunları söyleyen Erensoy'un telefonunda kızının ve eşinin çalıştığı kafenin bir gün önce çekilmiş fotoğraflarına rastlanıldığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturması sürerken, Ayşenur Böcü'nün de elektronik kelepçe ile denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

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Mukaddes’i vurdurtan babası, daha öncede bacaklarından vurdurmakla tehdit etmiş
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