Mukaddes’i vurdurtan babası, daha öncede bacaklarından vurdurmakla tehdit etmiş

'KABUL ETMEDİ AMA TELEFONUNDAN İŞ YERİNİN FOTOĞRAFI ÇIKTI'

Ali Erensoy'un ise ifadesinde hakkında tüm iddiaları reddettiği öğrenildi. Kızına ve annesine daha önce tehdit ettiğini, mesajları kendisini attığını kabul eden Erensoy'un vurdurma olayı ile ilgili bir alakasının olmadığını ileri sürdü. Erensoy, "Kızımın eski eşimin yanında kalmasını istemiyordum. Kızımın da annesi gibi yanlış şeyler yapmasını istemedim. Ancak bu vurulma olayı ile benim bir bağlantım yok. Zaten benim onlara karşı uzaklaştırma kararım var" dediği belirtildi. İfadesinde bunları söyleyen Erensoy'un telefonunda kızının ve eşinin çalıştığı kafenin bir gün önce çekilmiş fotoğraflarına rastlanıldığı öğrenildi.