Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle HD

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem'in, uzun zaman önce onu terk edip İngiltere'ye yerleşen eski sevgilisi Ece, Türkiye'ye döner. Ece, Kerem'i hiç unutamamış, hatta onu terk ettiği için çok pişman olmuştur. Zamanla bu durum Ece'nin, Kerem'i büyük bir takıntı haline getirmesine sebep olmuş ve Ece gözü kara bir aşık haline dönüşmüştür.

Ece'nin şu an tek bir derdi vardır. Kerem'e yeniden kavuşmak. Ece, Kerem'in hayatına yeniden girmek için çok büyük ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Öte yandan gizemli bir adam mahalleye gelir ve devamlı Firuze ve Cevat'ın evini gözetlemeye, aileyi takip etmeye başlar. Gizemli adam hiç kimseyle konuşmuyor ve kimseyle göz göze gelmiyordur. Adamın amacı merak konusudur.