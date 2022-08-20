Haberler Yaşam Haberleri Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle HD
Giriş Tarihi: 20.8.2022 23:49

Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle HD

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mükemmel Eşleşme yeni bölüm ile bu akşam ekranlardaydı. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle ekranı paylaşılmaya başladı. Annelerinin vesilesiyle tanışan Kerem ve Pınar’ın aşkı tam gaz devam ediyor. TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle HD, tek parça!

Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle HD

Başrollerini Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim'in paylaştığı Mükemmel Eşleşme yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her cumartesi günü ekranlara gelen dizi sıcak bir aile hikayesi ortaya koyuyor. Mükemmel Eşleşme son bölüm izle kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor. İşte, Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle TRT 1…

MÜKEMMEL EŞLEŞME 6. SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünü izlemek için:

MÜKEMMEL EŞLEŞME 6. BÖLÜM İZLE: https://www.trt1.com.tr/diziler/mukemmel-eslesme

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Ebru Şam – Ece

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem'in, uzun zaman önce onu terk edip İngiltere'ye yerleşen eski sevgilisi Ece, Türkiye'ye döner. Ece, Kerem'i hiç unutamamış, hatta onu terk ettiği için çok pişman olmuştur. Zamanla bu durum Ece'nin, Kerem'i büyük bir takıntı haline getirmesine sebep olmuş ve Ece gözü kara bir aşık haline dönüşmüştür.

Ece'nin şu an tek bir derdi vardır. Kerem'e yeniden kavuşmak. Ece, Kerem'in hayatına yeniden girmek için çok büyük ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Öte yandan gizemli bir adam mahalleye gelir ve devamlı Firuze ve Cevat'ın evini gözetlemeye, aileyi takip etmeye başlar. Gizemli adam hiç kimseyle konuşmuyor ve kimseyle göz göze gelmiyordur. Adamın amacı merak konusudur.

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Mükemmel Eşleşme 6. Bölüm full izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle HD
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