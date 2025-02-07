Haberler Yaşam Haberleri Mükemmel haşlanmış yumurta tarifi verildi
Giriş Tarihi: 8.2.2025

Mükemmel haşlanmış yumurta tarifi verildi

DIŞ HABERLER
Mükemmel haşlanmış yumurta tarifi verildi
Mühendislik alanında yayın yapan İngiltere merkezli Communications Engineering dergisi, 'mükemmel' lezzete sahip olduğu iddia edilen haşlanmış yumurtayla ilgili araştırma makalesini yayınladı. Euronews'teki detaylar şöyle oldu: "Yumurtalar her iki dakikada bir, önce kaynar suyla dolu bir tencereye dışardan eklenebilen buharda pişirme aparatında bekletilecek, iki dakika dolunca bu kez 30 derece sıcaklıkta ılık su dolu kaba taşınacak. 32 dakika süren bu işlemin ardından mükemmel lezzete sahip olduğu iddia edilen yumurtaları tadabilirsiniz."
ARKADAŞINA GÖNDER
Mükemmel haşlanmış yumurta tarifi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA