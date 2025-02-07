Mükemmel haşlanmış yumurta tarifi verildi

Mühendislik alanında yayın yapan İngiltere merkezli Communications Engineering dergisi, 'mükemmel' lezzete sahip olduğu iddia edilen haşlanmış yumurtayla ilgili araştırma makalesini yayınladı. Euronews'teki detaylar şöyle oldu: "Yumurtalar her iki dakikada bir, önce kaynar suyla dolu bir tencereye dışardan eklenebilen buharda pişirme aparatında bekletilecek, iki dakika dolunca bu kez 30 derece sıcaklıkta ılık su dolu kaba taşınacak. 32 dakika süren bu işlemin ardından mükemmel lezzete sahip olduğu iddia edilen yumurtaları tadabilirsiniz."