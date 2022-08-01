Hemşire Eyüp’ü arama çalışmaları 51’inci gününe girdi

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü kontrol ediyor, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceliyor.