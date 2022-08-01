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Giriş Tarihi: 1.8.2022 09:50 Son Güncelleme: 1.8.2022 09:56

Hemşire Eyüp'ü arama çalışmaları 51'inci gününe girdi

Siirt'in Pervari ilçesinde, müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 51 gündür sürüyor.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Hemşire Eyüp’ü arama çalışmaları 51’inci gününe girdi

Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Eyüp Güneş'i arama çalışmaları kapsamında dalgıçlar farklı noktalarda dalış gerçekleştiriyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü kontrol ediyor, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceliyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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Hemşire Eyüp'ü arama çalışmaları 51'inci gününe girdi
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