Mülkiye müfettişleri Diyarbakır’da incelemelerine başladı

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmişti. İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği 2 müfettiş dün Diyarbakır'a gelerek bugün Büyükşehir Belediyesindeki incelemelerine başladı. Kendilerine bir oda tahsis edilen müfettişlerin meclis toplantısının yapıldığı gün görevli olan kişilerin ifadesine başvuracağı ve gerek duyması halinde o gün divan başkanı olan eş başkan ve katip üyelerin ve bazı meclis üyelerinin de ifadelerine başvurabileceği belirtildi.