Haberler Yaşam Haberleri Mülkiye müfettişleri Diyarbakır’da incelemelerine başladı
Giriş Tarihi: 26.4.2024 15:43 Son Güncelleme: 26.4.2024 16:05

Mülkiye müfettişleri Diyarbakır’da incelemelerine başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında “Türk Bayrağı” yer almadığı iddialarına ilişkin soruşturma yapmak için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye müfettişleri Diyarbakır’a geldi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mülkiye müfettişleri Diyarbakır’da incelemelerine başladı

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmişti. İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği 2 müfettiş dün Diyarbakır'a gelerek bugün Büyükşehir Belediyesindeki incelemelerine başladı. Kendilerine bir oda tahsis edilen müfettişlerin meclis toplantısının yapıldığı gün görevli olan kişilerin ifadesine başvuracağı ve gerek duyması halinde o gün divan başkanı olan eş başkan ve katip üyelerin ve bazı meclis üyelerinin de ifadelerine başvurabileceği belirtildi.

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Mülkiye müfettişleri Diyarbakır’da incelemelerine başladı
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