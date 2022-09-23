Mümine Ersoy’un ölümünde korkunç detaylar Ayrılmak isteyen sevgilisini için dövüp ’ölüm’e sürmüş

'YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN' DER GİBİ'



Anne Şeyma Özmutlu, kızının ölümünden sorumlu olduğunu tuttuğu Recep Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Recep Y.'nin kazadan 10 gün önce, birlikteliklerinin 3'üncü yılını kutladıkları gün, kızına hediye ettiği fotoğraflı oyuncak ayıyla kaza sonrası polisten teslim aldığı kızına ait kanlı çantayı evinde saklayan Özmutlu, "Kızımızı trafik kazasında kaybettiğimizi düşünüyorduk. Hatta şikayetçi olmadım. Olayın farklı olduğunu öğrendim. Kızım yolda inmek istemiş. Arabanın kapısı açık şekilde ilerlerken kaza oluyor. Kızım vefat ediyor. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Taksirle ölüm olarak geçti kayıtlara, bu kasıtlı ya da bilinçli. 'Ya benimsin ya kara toprağın' der gibi durum var. Kaza yerinde fren izi yok" diye konuştu.

Kızının hayat dolu ve güler yüzüyle tanındığını anlatan Özmutlu, "Avukat olmak istiyordu. Çok hedefi vardı. Ölümü hak etmiyordu. Kaza günü ayrılmış, tartışmışlar. Kız arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Gece saatlerinde kızımı alıyor, hız yapıyor. Çocuğum inmek istediğinde kolundan tutup vurmuş" dedi.



'KIZIM ADALET OKUYORDU, ONUN İÇİN ADALET İSTİYORUM'



Baba Mehmet Ersoy ise şöyle konuştu:

"Kızıma şiddet uygulayıp, arabanın kapısı açık şekilde ilerliyor. Yolda 2 defa kapı açılıp kapanmış. Frene basmadan aracı sola kırıp, park halindeki araca çarptıktan sonra 4 takla atmış. Kızım inmek istediğinde neden izin vermedi? Ben kızımı bilerek öldürdüğünü düşünüyorum. Kızımın hakkını arayacağım. Kızım adalet okuyordu. Ben de onun için sonuna kadar adalet istiyorum."

Recep Y.'nin yargılanmasına, ileriki günlerde 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.