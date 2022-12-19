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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Münevver’in babasından ‘mezar açılsın’ itirazı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Münevver’in babasından ‘mezar açılsın’ itirazı
İstanbul'da 2009 yılında katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Karabalut'un cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını isteyerek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusurunda bulunmuştu.
Baba Karabulut, mezarın açılmasına ilişkin taleplerinin reddedilmesi sonrasında, kararın nihai olmadığını belirterek, "Bu karara sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımız var. 5 gün içerisinde adaletin neticesi için itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

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Münevver’in babasından ‘mezar açılsın’ itirazı
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