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Giriş Tarihi: 25.4.2023 10:01 Son Güncelleme: 25.4.2023 10:10

Munzur Çayı’na düşen 3 genç, bin personelle aranıyor

Tunceli’de 21 Nisan günü bulundukları aracın Munzur Çayı’na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları bin kişilik ekiple devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Munzur Çayı’na düşen 3 genç, bin personelle aranıyor

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen ve içinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş'ın bulunduğu otomobil, 5 gün önce sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu.

Sabahın ilk ışıklarıyla Munzur Çayı'nda aracın düştüğü alandan başlayarak kent merkezinde bulunan Uzunçayır Baraj Gölü'ne kadar devam eden arama çalışmalarına 27 ekipten oluşan bin kişi katılıyor.

40 arama kurtarma aracının yanı sıra 3 su altı görüntüleme cihazı ve helikopterlerin de destek verdiği çalışmalara, Tunceli'den AFAD, jandarma, emniyet, sağlık kurumlarından görevlilerin yanı sıra gönüllüler katılırken, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyon, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan da JAK, JÖAK, itfaiye ve AFAD ekipleri ile gönüllülerden oluşan ekipler katılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı'nın uygun bölümlerinde dalış ve botlarla arama yaparken askeri helikopter de havadan su üstü taramaları gerçekleştiriyor.
Su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı çalışmada baraj yüzeyinde de botlarla çalışma gerçekleştiriliyor.

Munzur Çayı'nın debisinin yüksekliğinin yanı sıra bulanık olması 55 kilometrelik alanda yürütülen çalışmaları güçleştirirken Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da çalışmaları yerinde takip ediyor.

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Munzur Çayı’na düşen 3 genç, bin personelle aranıyor
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