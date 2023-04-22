Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci 250 kişilik ekip arıyor

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen ve içinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş'ın bulunduğu özel otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Ekipler tarafından dün yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamazken bugün sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı.

Aracın çaya uçtuğu bölgede vinç yardımıyla jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması yapılırken, su altı kameralarıyla da bölge taranıyor.

Tunceli'nin yanı sıra civar illerden gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde de botlarla su üstü aramaları gerçekleştiriliyor.

Kaza nedeniyle gençlerin aileleri Tunceli'ye gelerek çalışmaları takip ederken bazı yakınları zaman zaman fenalık geçirdi. Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemeyen arama-kurtarma çalışmalarının Munzur Çayı'nın debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülebildiği kaydedildi.