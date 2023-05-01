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Giriş Tarihi: 1.5.2023 20:29 Son Güncelleme: 1.5.2023 20:48

Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de Munzur Çayı’na uçan otomobil sudan çıkartılırken, 3 genci arama çalışması sürüyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Munzur Çayı’na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Kazanın meydana gelmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarının 11. gününde su altı kamerası ile aracın yeri tespit edildi. Olay yerinden yaklaşık 250 metre uzaklıkta tespit edilen aracın sudan çıkarılması için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Otomobil, vinç yardımı ile ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkartıldı. Aracın çıkartıldığı sırada gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Aracın içerisinde kimse olmazken 3 genci arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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