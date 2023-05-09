Munzur’dan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Diyarbakır'dan gezmek için Dersim'e gelen ve içinde Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Kazanın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarında 6 Nisan günü Baran Aslantaş'ın cansız bedeni Ovacık karayolu Miskisağ mevkiinde Munzur Çayı'nda bulunmuştu.

Kayıpları arama çalışması kapsamında bugün de Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde Mehmet Can Demiral'ın naaşına ulaşıldı. Munzur Çayı'ndan çıkarılan naaş, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hala kayıp olan Azat Demiral'ı bulma çalışmalarını ise Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.