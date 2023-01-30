Murat bebek işkence edilerek öldürülmüştü! Vicdansız anne ve 3 şüpheli adliyede

DUVARA VURULAN MURAT BEBEK BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ



Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş vaziyette bulunan Murat bebeğe yapılan işkenceler ise tüyler ürpertiyor. Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi.