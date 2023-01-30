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Giriş Tarihi: 30.1.2023 11:28 Son Güncelleme: 30.1.2023 11:50

Murat bebek işkence edilerek öldürülmüştü! Vicdansız anne ve 3 şüpheli adliyede

Denizli’de 2 yaşındaki Murat bebeğin işkence edilerek ölümüne sebebiyet verdiği şüphelisiyle yakalanan annesi Güler K. ve 3 kişi emniyet soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Murat bebek işkence edilerek öldürülmüştü! Vicdansız anne ve 3 şüpheli adliyede

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, komşuların ağlayan çocuk görmesi üzerine ortaya çıkan ve 2 yaşındaki Murat bebeğin ölümüyle sonuçlanan vahşi gecede aralarında anne Güler K'nın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

DUVARA VURULAN MURAT BEBEK BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş vaziyette bulunan Murat bebeğe yapılan işkenceler ise tüyler ürpertiyor. Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi.

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya'dan gelecek olan Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre de göz altına aldığı anne Güler K. ve 3 şüphelinin yakalandıktan sonra ifadeleri alındı. Şüphelilerin bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmediği öğrenilirken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de 2 yaşındaki çocuk ölmüştü: Vahşette yeni gelişme!

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Murat bebek işkence edilerek öldürülmüştü! Vicdansız anne ve 3 şüpheli adliyede
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