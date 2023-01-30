Murat bebek işkence edilerek öldürülmüştü! Vicdansız anne ve 3 şüpheli adliyede

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, komşuların ağlayan çocuk görmesi üzerine ortaya çıkan ve 2 yaşındaki Murat bebeğin ölümüyle sonuçlanan vahşi gecede aralarında anne Güler K'nın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
DUVARA VURULAN MURAT BEBEK BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ
Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş vaziyette bulunan Murat bebeğe yapılan işkenceler ise tüyler ürpertiyor. Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi.