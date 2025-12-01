Murat Cemcir sağlık durumu: Oyuncu Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı, hastalığı ne?

49 yaşındaki Murat Cemcir iç kanama sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden oyuncunun son durumuyla ilgili olarak Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı, hastalığı ne gibi sorular yanıt arıyor. İşte Murat Cemcir sağlık durumu hakkında detaylar;
MURAT CEMCİR'E NE OLDU, NEDEN YOĞUN BAKIMDA?
Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncu Maslak'taki bir hastaneye kaldırılmıştı. İç kanama geçiren ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenildi.
Yakın çevresinden alınan bilgiye göre divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen gereken müdahaleler yapıldı. Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.
MURAT CEMCİR KİMDİR?
Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.
Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir.
2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.