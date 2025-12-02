MURAT CEMCİR SON SAĞLIK DURUMU: Murat Cemcir’in son durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.

Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.

2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.