MURAT CEMCİR SON SAĞLIK DURUMU: Murat Cemcir’in son durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?

Murat Cemcir, yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi. Evinde aniden rahatsızlanan oyuncu, acilen hastaneye kaldırıldı ve iç kanama teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü isimle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkarken, "Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl?" sorusu araştırılıyor. İşte, ünlü isimle ilgili yaşanan son gelişmeler...
Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncu Maslak'taki bir hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu Murat Cemcir'in iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmasının ardından tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi.
Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.
Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.
2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.