Murat ile Döndü’nün engel tanımayan aşkı

Malatya’da yaşayan Döndü, yürüme engelli Murat Akdere ile kaçarak evlendi. Çift, kerpiç eve sığındı. Eşini her yere sırtında taşıyarak götüren Döndü doğum yaptı. Bir hayırsever, çifte yeni bir ev için yardım kampanyası başlattı
Malatya'nın Gövdeli Köyü, aşk romanlarına konu olacak bir sonsuz sevgiye tanıklık ediyor. Yürüme engelli Murat Akdere (47) ile eşi Döndü Akdere'nin (23) birbirilerine duyduğu aşk tüm engelleri aşmalarını sağladı. Onların ki, imkansızı gerçeğe dönüştüren bir sevgiydi... Öyle ki Murat'ın engeli nedeniyle ailesi evliliğe izin vermeyen Döndü, pes etmedi ve "Ben engelliyim ama başka sorunum yok. Her ihtiyacımı görüyorum" diyen sevdiği adama, "Nereye gidersen git, ben seni taşırım. Seni kabul eden benim" cevabını verdi. Döndü, bir gece filmleri aratmayacak şekilde bohçasını alarak sevdiği adama kaçtı. İkili, Elazığ depreminde ağır hasar alan Murat'ın amcası Vahap Akdere'ye ait köyün yukarısındaki kerpiç eve yerleşti.
Döndü, en yakın ulaşım noktasına 300 metre olan evden, kocasını sırtında taşıyarak yola indirip çıkardı. 28 Aralık'ta güzeller güzeli bebeğini kucağına alan çiçeği burnunda karısının en büyük hayalinin bir gelinlik giymek olduğunu dile getiren Murat Akdere, "Bebeğimize Gönül adını verdik. Köy içinde babamın bir yeri var, vermedi. Torunu oldu, gelmedi. Düğün yapamadık. 'Sadece bana bir gelinlik giydir' dedi, giydiremedim. Döktüğüm gözyaşımı bir ben bilirim, bir Allah. Bana yapılan iyilikleri ölsem de unutamam" sözleriyle eşine duyduğu mahcubiyeti dile getirdi. Murat, hayatının kolaylaşması için de köyün merkezinde amcasına ait arsada bir ev yaptırmak istediğini anlattı.
GELİNLİK HAYALİ
Eşiyle telefonda yaklaşık bir yıl konuştuklarını ve ardından "Gel beni kaçır" dediğini anlatan Döndü Akdere ise, "Annem olmaz dedi. Ablamı da vermemiş, o da kaçmıştı. Kim ne dersin ben eşimi çok seviyorum. Çok mutluyuz. Bebeğim yuvamıza güneş gibi doğdu. Her kadının hayalindeki gibi, gelinlikli fotoğrafım olsun istedim, başka bir şey de istemedim" dedi.
2022'NİN İLK İYİLİK HAREKETİNİ BAŞLATALIM
DÖNDÜ ile Murat'ın hikâyesinin duyulmasını sağlayan Adıyaman Gölbaşılı Yaşar Gülerler de bir engelli çocuk babası. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye bulunmasını sağlayan Gülerler şöyle konuştu:"Bir çift, babama pazarda hikâyeyi anlatmış. Babam da sandalye ayarlamamı istedi. Tanık olacağım engelsiz aşktan habersizdim. Gördüğüm manzara karşısında gözyaşımı tutamadım. Yüreğim umutla doldu. 'Tekerlekli sandalye işi kolay, acil olan bir ev' diyerek işe koyuldum. Çünkü en büyük ihtiyaçları düzlükte bir ev. Köy meydanında amcanın arsasına ev yapılıp Murat'ın hayatı kolaylaştırılmalı. Güzel ülkemin, güzel insanlarına sesleniyorum. 2022'nin ilk iyilik hareketini başlatalım ve bu mucize aşkı kalıcı bir çatının altında buluşturalım."