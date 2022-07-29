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Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:44 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:50

Murat Nehri'nden 6 gün sonra cesedi çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 gün önce Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan 43 yaşındaki Aydın Tutkal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Murat Nehri’nden 6 gün sonra cesedi çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.

Murat Nehri'nde Hayat Bektaş'ı kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan Tutkal'ın bulunması için Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır AFAD Müdürlüğü ile Batman itfaiyesinden dalgıçlar, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli ve vatandaşların sürdürdüğü arama çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, Aydın Tutkal'ın cansız bedenini akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisindeki bataklıkta buldu. Otopsinin ardından Tutkal, yakınları tarafında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Murat Nehri'nden 6 gün sonra cesedi çıktı
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