Murat Nehri’nden 6 gün sonra cesedi çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.

Murat Nehri'nde Hayat Bektaş'ı kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan Tutkal'ın bulunması için Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır AFAD Müdürlüğü ile Batman itfaiyesinden dalgıçlar, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli ve vatandaşların sürdürdüğü arama çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, Aydın Tutkal'ın cansız bedenini akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisindeki bataklıkta buldu. Otopsinin ardından Tutkal, yakınları tarafında gözyaşları arasında toprağa verildi.