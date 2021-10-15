Murat Tumuçin: Kaç kere bıçakladım hatırlamıyorum





ÇELİŞKİLİ İFADE

Baba Hacı Tumuçin ise "Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona, 'Oğlum boş ver, değmez' dedim. Beni dinlemedi. İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek, 'Kötü bir şey yapmasın' diyerek geldim. Murat'taki bıçaktan haberim yoktu. Suçun işlenmesinde bir katkım ya da azmettirmem söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.