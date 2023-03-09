“Murat’ı elleri kelepçeli şekilde çukura attık”

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir arazide günlerce süren kazı çalışmalarında cesedi bulunan Murat Kartal cinayetiyle ilgili davada, 2 polisin de aralarında olduğu 11 sanık hâkim karşısına çıktı. Sanık Faysal Gezen savunmasında, "Boş arazideki çukura Murat Kartal'ı bıraktık. Murat'ın elleri hâlâ kelepçeliydi" dedi. Davanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına tekerlekli sandalye ile katılan sanık Mehmet Emin Baybaşin, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Üç sanık dışında diğer sanıkları tanımam. Ben olayı emniyette duydum" dedi. Sanık Faysal Gezen ise savunmasını diğer sanıklar ve izleyiciler olmadan yapmak istedi. Bu nedenle sanık ve izleyiciler duruşma salonundan çıkarıldı. Gezen, Mehmet Selim Baybaşin'in talimatıyla Metin Atalan'la birlikte araca bindiklerinde, Murat Kartal'ın başının öne düşük vaziyette olduğunu ve kendisine ses vermediğini, hep birlikte onu arabadan taşıyıp boş arazide elleri kelepçeli olarak bir çukura bıraktıklarını anlattı. Ara verilen duruşmaya bugün devam edilecek. DHA