Haberler Yaşam Haberleri “Murat’ı elleri kelepçeli şekilde çukura attık”
Giriş Tarihi: 10.3.2023

“Murat’ı elleri kelepçeli şekilde çukura attık”

“Murat’ı elleri kelepçeli şekilde çukura attık”
İstanbul Büyükçekmece'de boş bir arazide günlerce süren kazı çalışmalarında cesedi bulunan Murat Kartal cinayetiyle ilgili davada, 2 polisin de aralarında olduğu 11 sanık hâkim karşısına çıktı. Sanık Faysal Gezen savunmasında, "Boş arazideki çukura Murat Kartal'ı bıraktık. Murat'ın elleri hâlâ kelepçeliydi" dedi. Davanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına tekerlekli sandalye ile katılan sanık Mehmet Emin Baybaşin, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Üç sanık dışında diğer sanıkları tanımam. Ben olayı emniyette duydum" dedi. Sanık Faysal Gezen ise savunmasını diğer sanıklar ve izleyiciler olmadan yapmak istedi. Bu nedenle sanık ve izleyiciler duruşma salonundan çıkarıldı. Gezen, Mehmet Selim Baybaşin'in talimatıyla Metin Atalan'la birlikte araca bindiklerinde, Murat Kartal'ın başının öne düşük vaziyette olduğunu ve kendisine ses vermediğini, hep birlikte onu arabadan taşıyıp boş arazide elleri kelepçeli olarak bir çukura bıraktıklarını anlattı. Ara verilen duruşmaya bugün devam edilecek. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
ARKADAŞINA GÖNDER
“Murat’ı elleri kelepçeli şekilde çukura attık”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA