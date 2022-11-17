Murat’ın adı yaşatılıyor

Bolu'da 28 yıl önce trafik kazası sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren milli cimnastikçi Murat Canbaş'ın adı, doğduğu ve spora başladığı kentte cadde ve sokaklar ile spor salonunda yaşatılıyor. Canbaş'ın ölümünden 10 gün önce Avustralya'da katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda atlama beygirinde yaptığı özel figür ise "Canbaş hareketi" olarak dünya cimnastik literatürüne geçmişti. Milli sporcunun cimnastik tarihine altın harflerle yazdırdığı ismi, Bolu'da bazı cadde ve sokaklara verildi. Ayrıca kentte Canbaş'ın adını taşıyan spor salonu, milli sporcunun izinden giden geleceğin sporcularının yetişmesine ev sahipliği yapıyor. AA