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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Muratlı patates tarlası oldu

Belediye alt yapı çalışmaları için kazılan çukurları parası verildiği halde kapatmadı. Muratlı toz ve çamura battı. Araçların aksları durmadan kırılıyor

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Muratlı patates tarlası oldu
Tekirdağ Muratlı'da kazılan yollar onarılmadığı için ilçe papates tarlasına döndü. İlçe halkı belediyeden şikâyetçi. Tüm başvurualara rağmen yolların tamiri için hiçbir şey yapılmıyor. CHP'li Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye tepkileri görmezden geliyor. Vatandaşlar yazın tozdan kışın çamurdan bıktı. Çukurlar araçlara da büyük zarar veriyor. İstiklal Mahallesi 45. Sokak'ta oturan Mustafa Sütütemiz, belediyeye defalarca giderek ozulan yolun yapılmasını söylediğini ama umursamadıkları için maddi zarar yaşadığını söyledi. Muratlı sokaklarında TREDAŞ, TELEKOM ve GAZDAŞ firmaları alt yapı çalışması yaptıktan sonra kazılan yerlerin onarımı için bedelleri belediyeye ödedi. Ama belediye çukurlara el sürmedi. Sokaklar patates tarlasına döndü. Belediye Muratlı sakinleri çamur ve çukurlara mahkûm etti. Vatandaşlar araçların zarar gördüğünü söyleyerek CHP'li Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye tepki gösterdi. İlçe sakinlerin Mustafa Sütütemiz, "Defalarca belediyeye gittim. 'Yolumuzu yapın, hem biz hem araçlarımız zarar görüyor' dedim. Bu ihmal sonucu arabamın aksı kırıldı. Bu konuyu Hem Nebi Tepe başkana hem başkan yardımcısı Ufuk Gençtürk'e söyledim. Benim zararımı kim ödeyecek? Eğer hizmet yapmayacaklarsa neden belediye başkanı oluyorlar? Bu bozuk yeri ben yaptım, onu da söktüler" dedi.

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Muratlı patates tarlası oldu
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