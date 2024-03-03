Muratlı’nın gururu kızlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenin gayretleri ve bir kafe işletmecisinin sponsorluğu sayesinde kurulan Yıldızspor 2012 kız voleybol takımı eğitim yuvası oldu. Birlik ve dayanışma içerisinde aile sıcaklığının oluştuğu takım sayesinde genç kızlar hem zararlı alışkanlıklar yerine sağlıklı spora yöneliyor hem birlik ve beraberlik anlayışları pekişiyor hem de sporda kazanma arzusunu öğreniyorlar. Voleybol takımında genç kızlar kategorisinde kadroda toplam 21 yarışmacı sporcu bulunuyor.