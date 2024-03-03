Haberler Yaşam Haberleri Muratlı’nın gururu kızlar
Giriş Tarihi: 4.3.2024

Muratlı’nın gururu kızlar

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Muratlı’nın gururu kızlar
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenin gayretleri ve bir kafe işletmecisinin sponsorluğu sayesinde kurulan Yıldızspor 2012 kız voleybol takımı eğitim yuvası oldu. Birlik ve dayanışma içerisinde aile sıcaklığının oluştuğu takım sayesinde genç kızlar hem zararlı alışkanlıklar yerine sağlıklı spora yöneliyor hem birlik ve beraberlik anlayışları pekişiyor hem de sporda kazanma arzusunu öğreniyorlar. Voleybol takımında genç kızlar kategorisinde kadroda toplam 21 yarışmacı sporcu bulunuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Muratlı’nın gururu kızlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA