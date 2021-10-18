‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunda "Murda" ismiyle bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D.'yi (37) şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirdiği için gözaltına aldı. "Duman, Pahalı, Eh Baba" şarkılarında yer alan bazı sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu...

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

M.O.D.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapacağı tespit edilince İstanbul Polisi harekete geçti. M.O.D., saat 19.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.