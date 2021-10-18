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Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:29 Son Güncelleme: 18.10.2021 09:33

Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan gözaltına alındı

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunda "Murda" ismiyle bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D.'yi (37) şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirdiği için gözaltına aldı. "Duman, Pahalı, Eh Baba" şarkılarında yer alan bazı sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu...

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
M.O.D.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapacağı tespit edilince İstanbul Polisi harekete geçti. M.O.D., saat 19.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan gözaltına alındı
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