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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası
Siirt'te, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu ve intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İpek Er'e tecavüz ettikten sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan Orhan hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın 5'inci duruşması, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Orhan, güvenlik gerekçesi nedeniyle talimat ile Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hazır bulundu. Siirt'teki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılan Orhan'a 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası
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