Musabeyli’de arazi anlaşmazlığı! 1 ölü, 1 yaralı

Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar Köyünde Aytekin ile Polat ailesi arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların karşı karşıya getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah ve sopalarla saldırdı. Kavgada 34 yaşındaki Fatih Polat yaşamını yitirdi, Mustafa Polat ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.