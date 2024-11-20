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Giriş Tarihi: 20.11.2024 17:22 Son Güncelleme: 20.11.2024 17:26

Musabeyli’de arazi anlaşmazlığı! 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

İbrahim GÜNEŞ
Musabeyli’de arazi anlaşmazlığı! 1 ölü, 1 yaralı

Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar Köyünde Aytekin ile Polat ailesi arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların karşı karşıya getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah ve sopalarla saldırdı. Kavgada 34 yaşındaki Fatih Polat yaşamını yitirdi, Mustafa Polat ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Musabeyli’de arazi anlaşmazlığı! 1 ölü, 1 yaralı
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