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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Musa’nın beyin ölümü gerçekleşti

DHA
Musa’nın beyin ölümü gerçekleşti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 23 gün önce başına yorgun mermi isabet eden Musa İlter'in (10), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti.



Kanlar içinde yere yığılan Musa, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede operasyon başlattı. Evlere tek tek giren ekipler, 11 silaha el koydu. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 23 gündür tedavisi süren Musa İlter'in beyin ölümü gerçekleşti. İlter ailesiyle acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

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Musa’nın beyin ölümü gerçekleşti
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