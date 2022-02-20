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Giriş Tarihi: 20.2.2022 15:52 Son Güncelleme: 20.2.2022 16:12

Musa’nın hayali gerçek oldu

ABBAS ÇAKAR
Musa’nın hayali gerçek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okuma yazma öğrenmek isteyen Musa’ya ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi kapsamında okuma yazmayı öğretti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde 'Hayaldi Gerçek Oldu' projesi kapsamında yaklaşık 4 yıldır eğitim gören özel gereksinimli Musa Ataş'ın hayali gerçekleşti. Musa artık okuma yazmayı öğrenerek, kendisinden küçüklere de öğrendiklerini öğretmeye başladı. Musa'nın babası Ayhan Aktaş ve ailesi, çocuklarının hayalini gerçekleştirmesinden sonsuz mutluluk duydu.

MUSA ARTIK DERS ÇALIŞTIRIYOR
Musa'nın babası Ayhan Ataş, ''Musa özel bir durumundan dolayı ilkokulda okuma yazmayı öğrenemedi. 2018 yılında Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezine başladı. Bu merkezde okuma yazmayı öğrendi. Artık istediği yere kendi başına gidip gelebiliyor. Ayrıca Musa'nın ilkokul 1. sınıfa giden yeğeni var. 'Yeğenine ders çalıştırır mısın?' diye sordum. Musa artık yeğenine karşılıklı oturup bir öğretmen gibi ders çalıştırıyor. Ben gerçekten çok duygulandım. İnanılmaz bir duyguydu'' sözleriyle duygularını aktardı.



ÖĞRENDİKLERİNİ BAHÇESİNDE UYGULAMAYA BAŞLADI
Musa, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde İŞ-KUR ve KOÜSEM işbirliğince düzenlenen çilek yetiştiriciliği eğitimine katılıp sertifika aldı. Musa'nın babası Ayhan Bey, ''Musa, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde birçok eğitim aldı, sebze yetiştirmeyi öğrendi. Kendi bahçemizde de sebze yetiştiriyor, bakımlarını yapıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim'' ifadesini kullandı.



YAŞAM MERKEZİNDE ÇOK ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde; okuma yazma, sera ve bahçecilik dersi, mutfak sanatları, el sanatları, seramik, müzik, halk oyunları, beden eğitimi, drama, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, mozaik eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bunların yanında gerçekleşen sosyal ve kültürel aktiviteler özel gereksinimli çocukları hayata hazırlıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen eğitimler ile ilgili 153 Çağrı Merkezinden detaylı bilgi alınabilir.

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