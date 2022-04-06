Mushaf-ı Şerifler görücüye çıkıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70'ten fazla Mushaf-ı Şerif'i, "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisi ile Ramazan ayı boyunca sanatseverlerle buluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma gayretleriyle başlayan hat ve tezhip sanatının gelişimine yakından tanıklık etme imkânı tanıyan sergi, el yazması Kuran-ı Kerimleri tarihi ve sanatsal özellikleriyle bir arada sunuyor. 12 asırlık kadim Mushaf-ı Şerif başta, Fatih Sultan Mehmed tarafından vakfedilen Mushaf-ı Şerif ve Özbek Han için hususi olarak kâğıt üzerine tahrirli altın mürekkeple yazılan Mushaf-ı Şerif de sergideki başlıca Mushaf-ı Şerifler arasında yer alıyor. Sergi yarın Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.