MÜSİAD, üyeleri ve gönüllüleri ile afet bölgesinde yaraları sarıyor

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışı üyeleri, 10 ile yayılan gönüllü ekipleri ve oluşturduğu lojistik destek ağı ile afet bölgesinde büyük bir sorumluluk üstlenen MÜSİAD, çalışmalarını AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüyor.

Bununla birlikte MÜSİAD'dan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'daki yardım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

MÜSİAD üyelerinin destekleri ile Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte depremden etkilenen vatandaşların misafir edildiği, Hatay'daki Serinyol Lojistik Merkezi çalışmalarının devam ettiği, Gaziantep'te yıkımın yoğun yaşandığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yönelik yardımların sürdüğü ve Adıyaman'da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Ayrıca, Kahramanmaraş Elbistan'da inşası devam eden MÜSİAD Konteyner Kent projesi; depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 8 bin kapasiteli 2 bin konteyner eve çıkarıldı.

Proje kapsamında, altyapı sistemi bulunan, sosyal ve idari yapıların da planlandığı bir çalışma yürütülüyor. Kahramanmaraş Milli İrade Parkı'nda kurulan MÜSİAD Aşevi ise bölgede depremden etkilenen vatandaşlara 3 öğün yemek servisini sürdürüyor.

MÜSİAD, Kahramanmaraş'taki aşevinin yanında afet bölgesinde kurduğu aşevi ve seyyar mutfaklar ile yemek dağıtımlarına devam ediyor.

Derneğin sağlık sektör kurulu yönlendirmeleri ile yurt içi ve dışından gelen gönüllü doktor ve sağlıkçıların AFAD koordinasyonunda belirlenen bölgelerde sağlık hizmetlerine destek sağladığı bildirildi.

MÜSİAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yurt içi ve dışından gelen gönüllü sağlıkçılarımız, AFAD koordinasyonunda Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürüyor." denildi.