Musiki derneğinde kanlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği
'nde çıkan silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem
(39) ve Muhammed Yücel
(31) ise ağır yaralandı. Önceki gece yarısı Yavruturna Mahallesi'ndeki dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kanbur olay yerinde, Özçelik de kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. Yaralı Kadir Özlem ve Muhammed Yücel'in hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet Bürosu ekiplerince olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.