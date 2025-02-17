Müsilaj kâbusu geri döndü

Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında Marmara Denizi'ni de etkisi altına alan müsilaj 5 yıl sonra Çanakkale Boğazı ve Çanakkale kıyılarını tekrar kaplamaya başladı. Yeniden görülmeye başlayan müsilajın artış göstermesi endişeye yol açtı. Çanakkale'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi müsilajı artıran nedenlerden biri oldu.

1 AYDIR AĞ ATAMIYORLAR

Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj çevresel etkinin yanı sıra denizde balıkçılığı da etkiledi. Balıkçılar Çanakkale bölgesinde 1 aydır denize ağ atamıyor. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın Kasım'dan sonra Aralık ayı gibi Marmara Denizi'ni sarmaya başladığını söyledi.

BALIKLARDA ZEHİR YOK

Müsilajın ilk Erdek Körfezi'nden başladığını belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Şu anda bütün Marmara Denizi'ni maalesef kapladı. Bu işin en büyük mağduru da balıkçılar oldu. Şu anda Marmara Denizi'nde, Çanakkale kıyılarında Bozcaada'ya kadar, Gökçeada kıyıları, Saros Körfezi'ne kadar müsilajdan etkilenmiş durumda ve balıkçılar ağlarını denize indiremiyor. Tahminen 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasında müsilajın denizde bakteriler tarafından parçalanarak yok edileceğini düşünüyorum. Suların sıcaklığına göre tabi bu değişecektir" dedi. Çanakkale'de müsilaj nedeniyle balıkçılıkların 1 aydır ağlarını denize bırakamadıklarını da kaydeden Prof. Dr. Ayaz, "Gırgır tekneleri şu an paydosu çekti. Ağlarımızın gözlerini kapadığı için balık yakalamıyoruz. Maalesef dip balıkları için demiyorum ama pelajik balıklar kendilerine müsilajın zarar vermeyeceği şekilde ortamdan kaçıyor. Dip balıklarında herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Müsilajın balıklara herhangi bir zehir etkisi bulunmadığını söyleyebilirim. Zaten Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda balıklardan örnek alıp herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu sürekli testler yapıyor" dedi. İHA