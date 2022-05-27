Haberler Yaşam Haberleri 'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı
Giriş Tarihi: 27.5.2022 10:54 Son Güncelleme: 27.5.2022 11:17

'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı

DHA
’Müsilaj’ operasyonu kapsamında Adana’da 4 kişiye gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de sahil şeridindeki şehirlerdeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik, 16 ilde düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Müsilaj operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı | Video

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı
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