Müsilajla mücadele eylem planı için toplandılar

İstanbul Marmarada meydana gelen müsilaj la mücadele sonrası ve son olarak Maltepe sahilinde görülen müsilajlardan sonra Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı.



Marmara denizinde Mart ayında görülen müsilaj ve mücadele sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan temizlik çalışmaları sonuç vermişti. Müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan sonra Şubat ayında havaların ısınması ile birlikte özellikle Maltepe Sahilinde 12 Şubat tarihinde Çanakkalede görülen müsilaj ileilgili mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı Bakan Kurum'un başkanlığında toplandı



Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı kuruluşların yöneticileri katıldı.



Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Kurum'un açıklama yapması bekleniyor.