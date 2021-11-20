Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Karatay İlçesinde bulunan bir ikamette yaptıkları aramada 271 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise yapılan detaylı aramada koltuk içlerinde meyve suyu kutusu içerisinde gizlenmiş 1 kilo 692 gram eroin ile 309,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden birinin üzerinde bulunan muska içerisinde ise metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek' suçundan tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.