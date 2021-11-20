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Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:41 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:02

Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

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Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Konya’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada meyve suyu kutusu ve muska içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Karatay İlçesinde bulunan bir ikamette yaptıkları aramada 271 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise yapılan detaylı aramada koltuk içlerinde meyve suyu kutusu içerisinde gizlenmiş 1 kilo 692 gram eroin ile 309,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden birinin üzerinde bulunan muska içerisinde ise metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek' suçundan tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
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