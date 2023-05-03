Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, yaklaşık 8 yıldır çocuğunun geri gelmesini beklediğini söyledi.

Bunca yıldır çocuklarının geri gelmesi için bu davanın peşinde olduklarını 100 yılda geçse bu davalarından vazgeçmeyeceklerini belirten Altun, şöyle konuştu: "Ben HDP'ye sesleniyorum. Çocuklarımızı geri getirin. Çocuklarımızı geri getirmediğiniz müddetçe bizler sürekli buralarda olacağız. Bizleri sürekli göreceksiniz. Eğer bizi görmekten utanmıyorsanız, çocuklarımızı geri getirin. Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz. HDP buradan sesimi duysun. HDP çocuklarımızı götürmüş, o geri getirecek. Bizler çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum Muhsin belki beni dinliyorsundur. O bölgenin sana faydası olmaz. Yuvana, babana ve kardeşine gel. Onların bizlere faydası yoktur. Eğer hayatta isen beni de duyuyorsan çık gel. Eğer ölürsen de memleketinde öl."

Anne Gülbahar Teker ise, oğlu Muhammed Emin için burada olduğunu belirterek, ek bir çocuk dahi dağda kalırsa ben eylemime devam edeceğim. Oğlum Muhammed Emin sana sesleniyorum. Herhangi bir ceza yok, gel teslim ol. Biz buradayız hiç kimseden de korkmuyoruz. Bunca aile Muş'ta, Diyarbakır'da, Van'da ve Hakkari'de çocukları için eylem yapıyor. Niye bunca ailenin derdi sorulmuyor. Gelsinler bizlere destek olsunlar. Bizim çocuklarımızı geri getirsinler. Bizler onlara oy vermeyeceğiz " diye konuştu.

Baba Şemsettin Özcan da, 3 seneye yakındır bu HDP'nin önüne geldiklerini söyledi.

HDP'lilere seslenen Özcan, "Çocuklarımızı geri getirin. Çocuklarımız gelmeyinceye kadar bizler burayı terk etmeyeceğiz. Bu Türk Bayrağının altında yaşayan kim olursa olsun hainlik yapamaz. Bizim evlatlarımızı kim götürmüşse Allah onların da evlatlarını alsın. Bu HDP bizlerden ne istiyor" dedi.

Çocuklarını HDP ten geri isteyen Özcan şunları söyledi: "Bizim çocuklarımızı niye bizlere geri getirmiyorsunuz. Bu HDP'nin kökü zaten Ermeni'dir. Türk Bayrağı'nı savunmayan kim olursa olsun, Türk vatandaşı değildir. Onların bu bayrağın altında yaşama hakkı yoktur. Türk bayrağına hainlik yapan defolsun gitsin bu ülkeden. Bunlar Amerika ve İsrail'e yandaşlık yapıyor. Onların Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Ben bu HDP'lilere sesleniyorum. Bu hainlikleri yapmayın. Kürtleri de kandırmayın. Bu yaptığınız Kürt davası değildir. Benim çocuğumu kaçırıp dağın başına. Şimdi Amerika'ya satıyorsunuz. Şuan sizin çocuklarınız nerededir. Kaç bayram oldu ki ben kendi çocuğumu göremiyorum. Allah sizin de evlatlarını gözünüzün önünde perişan etsin. Tüm herkese diyorum, bu HDP'nin arkasından gitmeyin. Sizler Kürt iseniz Ermeni olmayın. Bu Kürt davası değildir. Kürt davası olsaydı bizlerde Kürt'üz. Eğer Kürt davası olsaydı gelip burada derdimizi sorarlardı. Ne için burada beklediğimizi sorarlardı. Ben çocuğum için buradayım. Benim çocuğumu geri verin, sizde defolun gidin."