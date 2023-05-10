Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, 8 yıldır benim çocuğum gitmiş. Ben çocuğumu istiyorum. Ben onlardan mal, mülk veya para istemiyorum. Bizler ciğerlerimiz için buradayız, başka da bir şey değildir. Tek bir çocuk dağda kalan kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz. Bizler PKK'dan HDP'den çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Koçhan, "Evlatlarımızın derdindeyiz. Bizler evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Yeter daha analar babalar ağladı. Artık biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum beni duyuyorsan dön gel. Gel teslim ol, yolunuz yol değildir. Onlar sizleri kandırıyorlar. Gelin devletinize teslim olun. Ben tam 8 yıldır çocuğumdan haber almadım. Onların olsa bu şekilde dayanabilirler mi? Yeter, biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Yılanın başı HDP ile PKK'dır. Bizler çocuklarımızı onlardan istiyoruz" diye konuştu.

Baba Halit Altun 8-9 yıldır bizler evlat hasreti çekiyoruz. Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlardandır. Onlar çocuklarımızı götürüp Amerika'ya teslim ettiklerini söyledi.

Çocuklarımızı Amerika'ya askerlik yaptığını aktaran Altun şunları söyledi: "HDP şunu bilsin ki; çocuklarımız getirilmeyene kadar bizler bu nöbetimizden ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sanmasınlar seçim bittiğinde bizler gidip evimizde oturacağız. Henüz öyle bir durum yoktur. Sonuna kadar bizler davamızın peşindeyiz. Son nefesimize kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP çocuklarımızı götürmüş. Şuanda diyor ki 'ben götürmedim.' Şimdi onlara sesleniyorum. Gelsinler bizim yüzümüze karşı söylesinler ki biz diyelim onlar götürmemiş. Yılanın başı HDP ile PKK'dır. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bunu herkes bilsin. Biz vatandaş olarak ben buradan herkese sesleniyorum. Bizim ciğerimiz yanmış, başka insanların ciğeri yanmasın"

Alun, "Bizler de günahsızız, bizim de çocuklarımız götürüldü. Yıllardır bizler bu çamuru çiğniyoruz, henüz hedefimize ulaşmadık. Bizlerden onlara oy falan da çıkmaz. Ben ölsem dahi onlara oy falan vermem. Çünkü onlar benim ciğer parçamı götürmüşler, birde gelip onlara oy mu vereceğim" ifadelerini kullandı