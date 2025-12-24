Muş’lu ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Baba Alaattin Koçhan gazetecilere oğlundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi. Koçhan, "Oğlumu Bursa'dan götürdüler. Barış süreci başladı, size her hak tanındı. 60 kişi gelip teslim oldu. Siz ne bekliyorsunuz? Sizde gelip teslim olun. Biz sizi bekliyoruz. Devlet size bu şansı verdi. Başkalarının koltuğuna girmeyin. Bekliyoruz oğlum sizi. Gelmenizi çok istiyoruz. Gelip teslim olana kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Sesimizi duyuyorsan çık gel" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise "Atilla'nın annesiyim, oğlum 8 yıldır kayıp. Var mı, yok mu bilmiyorum. Biz onu bekliyoruz. Atilla oğlum seni bekliyoruz. Artık barış da oldu, yolun da açıldı. Daha ne itiyorsunuz? Gelin teslim olun. Birlik olsun, beraberlik olsun, kardeşlik olsun. Bu olaylar artık olmasın. Benim sesimi duyuyorsan gel teslim ol" ifadelerini kullandı.