Muşlu annelerin eylemi sürüyor

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Selahattin Bingöl de bu yıl Fransa'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Gökan Bingöl'e kavuşmak için devam eden eyleme katıldı.

Baba Mehmet Zeki Budak, gazetecilere, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Yusuf Budak'a kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

21 Eylül 2014'de dağa götürülen oğlunun özlemini yaşadığını anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP kandırıp dağa götürdü. 8 yıldır oğlumun hasretindeyim. Oğlumu çağrıda bulunuyorum, nerede olursan ol evine ve memleketine gel. O dinsizlere, kansızlara uşaklık yapma. Onların hepsi Amerika'nın piyonudur. Amerika ve devletler için çalışıyorlar, sizi de maşa olarak kullanılıyorlar. Bir an evvel evinize dönün, yanınızdaki arkadaşlarınızı da getirin. Çünkü o doğru bir yol değil. Yolumuz memleketimiz, vatanımız, bayrağımız ve şerefimizdir. Annenle yolunu gözlüyoruz. Seni merak ediyoruz. Sabahleyin kalktığımda acaba Yusuf geldi mi veya bir terörist etkisiz hale getirildiğinde acaba oğlum mu diyorum. Oğlum yeter artık dayanamıyorum. Bir an evvel evine gel."

Annelerden Gülbahar Teker ise dağda bir kişi kalıncaya kadar eyleme devam edeceğini belirterek, "Lanet olsun PKK ve HDP'ye. Çocuklarımız mağaralarda ölmesin. PKK ve HDP'yi istemiyoruz. Yeter, bu PKK ve HDP bizden ne istiyor? Bize çocuklarımızı versinler. Dağda bir kişi kalıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Korkmuyorum, devletimiz sırtımızdadır. Allah devletimize ve polislerimize zeval vermesin." dedi.

Geçen hafta İran'da güvenlik güçlerine teslim olan 20 yaşındaki oğlu Suat Bingöl'e kavuşanın mutluluğunu yaşayan ve ailelerin eylemine destek veren Şemsettin Bingöl de "8 ay önce oğlum Fransa'da terör örgütüne katıldı. Oğlum geçen hafta İran'da teslim oldu. Devletimize ve polisimize teşekkür ediyorum. Herkesin çocuğu gelsin ve sevinsinler. Benim çocuğum geldi, onların da kısa sürede gelsin. Onlarda sevinsin." diye konuştu.