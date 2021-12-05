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Giriş Tarihi: 5.12.2021 11:11 Son Güncelleme: 5.12.2021 11:50

Musluk hırsızları yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Musluk hırsızları yakalandı

İstanbul Üsküdar’da girdikleri bir işyerinden 10 bin lira değerinde musluk çalan 5 hırsız Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çalınan malzemeler hırsızların aracında ele geçirildi. Bir hırsızın daha önceden 15 yıl kesin hapis cezasının olduğu öğrenildi

Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi, Fedai Sokak üzerinde bir iş yerinde 30 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda kapalı kasalı bir minibüsle dükkan önüne gelen şüpheliler kepenkleri kırarak içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında içerden aldıklarını minibüse taşıyan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Musluk hırsızları yakalandı | Video

Ancak kaçmaya çalışan hırsızlar kısa süre sonra şüphe üzerine bir polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta çalınan musluklarda ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler Kemal E.(33), Ali Eren E.(22), Tolga A.(32), Serkan G.(40) ve Yunus D.(29)'nin daha önce hırsızlık suçlamasıyla onlarca kez gözaltına alındıkları tespit edildi.

4 HIRSIZ TUTUKLANDI

Öte yandan daha önce 18 kez yakalanan Serkan G. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir'de 9 farklı iş yeriden hırsızlık ve otodan hırsızlık olaylarının failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Musluk hırsızları yakalandı
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