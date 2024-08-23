Musluk suyundaki florür IQ seviyesini düşürüyor

ABD'de Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ulusal Toksikoloji Programı, içme suyuna eklenen florürün çocuklarda zekâ geriliğine yol açtığını ortaya koyan bir rapor hazırladı. Rapor, Kanada, Çin, Hindistan, İran, Pakistan ve Meksika'da yürütülen ve litre başına 1.5 miligramdan fazla florür içeren içme suyunun çocuklarda daha düşük IQ ile tutarlı bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna varan araştırmaların analizine dayanıyor. Rapora göre, litre başına 1.5 miligramdan fazla florür içeren içme suyu çocuklarda tahmini beş puana kadar daha düşük IQ'ya yol açıyor. Raporda farklı florür seviyelerinde tam olarak kaç IQ puanı kaybedilebileceğine ilişkin veri bulunmuyor. 2015 yılından bu yana federal sağlık yetkilileri litre su başına 0.7 miligram florür seviyesini öneriyor. Bundan önceki 50 yıl boyunca önerilen üst aralık 1.2 miligramdı. Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda florür için güvenli sınırı 1.5 olarak belirliyor. 324 sayfalık raporda, ABD nüfusunun yaklaşık binde 6'sının (yaklaşık 1.9 milyon kişi) doğal olarak oluşan florür seviyeleri 1.5 miligram veya daha yüksek olan su sistemlerine sahip olduğu belirtildi. Hamile kadınlarda daha yüksek florür seviyelerinin çocukları üzerindeki etkisini inceleyen Florida Üniversitesi araştırmacısı Ashley Malin, "Bence bu rapor bu riski anlamamız açısından çok önemli" dedi.